Göztepe, RAMS Başakşehir'i 1-0 Yenerek Namağlup Yoluna Devam Etti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek 4. galibiyetini elde etti ve puanını 16'ya çıkardı. Göztepe'nin tek golü Juan'dan gelirken, takım bu sezon 8 maçta namağlup bir performans sergiledi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Göztepe, 4. galibiyetini aldığı ligde puanını 16'ya çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 26. dakikada Juan'la bir penaltı vuruşunu değerlendiremeyen Göztepe'de Juan, 43. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci devrede üstünlüğünü korudu ve müsabakadan galip ayrıldı.

Ligde namağlup yoluna devam eden Göztepe, geride kalan 8 maçta 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Kalesinde sadece 2 gol gören sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 11 kez havalandırdı.

Ligde bu sezon 3. yenilgisini yaşan bir maçı eksik RAMS Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

Göztepe, penaltısını gole çeviremedi

Göztepe'de müsabakanın ilk yarısında VAR uyarısının ardından kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Juan, atışı değerlendiremedi. Bu sezon ilk kez penaltı noktasına giden sarı-kırmızılı ekip, gol sevinci yaşayamadı.

Geçen sezon 8 penaltıdan 6'sında isabet bulan Göztepe'de Romulo Cardoso ve Juan birer atıştan faydalanamamıştı.

Penaltı vuruşunu değerlendirememesine rağmen takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan Juan, bu sezon Beşiktaş maçının ardından ikinci golünü kaydetti.

Dennis cezalı

Göztepe'de ikinci yarının başında sarı kartla cezalandırılan Anthony Dennis, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Nijeryalı futbolcu, 9. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
