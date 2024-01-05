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Göztepe, Ramon Pascal Lundqvist ile sözleşme imzaladı

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Göztepe, 1'inci Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirlediği 2023-24 sezonun ikinci yarısında Norveçli orta saha oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

1'inci Lig'de 2023-24 sezonun ikinci yarısında hedefini Süper Lig olarak belirleyen Göztepe, ara transferde ilk imzayı Ramon Pascal Lundqvist'e attırdı. Norveç'in Sarpsborg ekibinde forma giyen İsveçli orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "1997 doğumlu hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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