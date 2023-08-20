Göztepe puanla tanıştı

Ümraniyespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Göztepe 2023-2024 sezonundaki ilk puanını aldı. Geçen hafta Akhisar'da Sakaryaspor'a tek golle yenilen sarı-kırmızılılar, İstanbul deplasmanında kazanamasa da hanesine 1 puanı yazdırdı.

Teknik direktör Radomir Kokovic yaptığı değerlendirmede oyunun kontrolünün genelde kendilerinde olduğunu söyledi. Ümraniyespor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Kokovic, "Kazanmak için gelmiştik ve maça da iyi başyadık. Kontrol bizim elimizdeydi. Fakat daha sonra hiç beklemediğimiz sakatlıklar yaşadık. Bu nedenle iki kez sistemimizi değiştirmek durumunda kaldık" dedi.

Sistem değişikliğinin ardından oyuna giren oyuncuların bu duruma alışık olmadığını ifade eden Hırvat teknik adam, "Sıkıntılar yaşadık. Ancak maçın sonuna doğru kazanabilmek adına her şeyi yaptık. Çok fırsatlar yakaladık ve harcadık. Bence 0-0 adil bir skor oldu. Taraftarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Burada da bizi inanılmaz desteklediler. Her zaman bizim yanımızdalar ve güçlerini hissettiriyorlar. Umarım kendi evimizde taraftarımızı mutlu ederiz. Taraftarımızı çok takdir ediyorum" yorumunu yaptı.

Göztepe gelecek hafta sahasında Çorum FK'yı konuk edecek.