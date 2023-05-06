Göztepe, Play-Off yarışında Manisa FK'ya konuk olacak

Göztepe, Manisa FK ile karşılaşacak. Göztepe'de Kvasina cezalı, Manisa FK'de Adem Büyük, Nizamettin ve Burak Çoban görev yapamayacak. Manisa FK taraftarları maçı ücretsiz izleyebilecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Adanaspor maçında hükmen 3-0 galip gelerek yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran ve 57 puana ulaşan 6'ncı sıradaki Göztepe yarın Play-Off yarışındaki önemli rakiplerinden Manisa Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu görev alacak. Manisa FK logolu Passolig kartı olan taraftarlar maçı ücretsiz izleyebilecek. Göztepe'yi 5 TL'den satışa sunulan biletlerle 130 taraftarı yalnız bırakmayacak.

Göztepe'de kart cezalısı santrfor Kvasina cezası nedeniyle Manisa FK deplasmanında görev alamayacak. Ev sahibi Manisa ekibinde kadro dışı kalan Adem Büyük ve Nizamettin, cezalı Burak Çoban görev yapamayacak. Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Play-Off yolunda kayıp yaşamak istemediklerini söyleyerek, "Son haftalara girdik. Manisa FK da ilk 7'yi hedefliyor. Biz kazanıp işimizi sağlama almak istiyoruz" dedi.Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Maça en iyi şekilde hazırlandık. Kazanıp hedefimize ulaşacağız" yorumunu yaptı.