Göztepe Play-Off'u sever

Spor Toto 1'inci Lig'de normal sezonu 60 puanla 7'nci sırada bitirip Play-Off çeyrek finalinde son maçta da konuk olduğu Bodrumspor'la eşleşen Göztepe, daha önce yer aldığı eleme maçlarında 2 kez Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de normal sezonu 60 puanla 7'nci sırada bitirip Play-Off çeyrek finalinde son maçta da konuk olduğu Bodrumspor'la eşleşen Göztepe, daha önce yer aldığı eleme maçlarında 2 kez Süper Lig'e yükselme mutluluğu yaşadı. Kulüp tarihinde 2 defa 1'inci Lig'de Play-Off'lara katılan Göztepe, 2'sinde de bir üst lig bileti aldı. Göz-Göz ilk olarak 1998-1999 sezonunda eski adıyla Türkiye 2'nci Futbol Ligi'nde adını Play-Off'lara yazdırdı. O dönem Yükselme Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayan Göz-Göz, Play-Off çeyrek finalinde klasman grubundan gelen Ankaraspor'u eledi. Yarı finalde ise Batman Petrolspor engelini geçen Göz-Göz, 30 Mayıs 1999 tarihinde Antalya'da oynanan finalde Çaykur Rizespor'u tek golle yenerek Süper Lig'e çıktı.

Göztepe aynı başarıyı 2016-2017 sezonunda da yaşadı. 1'inci Lig'de sezonu 5'inci sırada tamamlayan Göztepe yarı final maçlarında Boluspor engelini aştı. Finalde Eskişehirspor'la eşleşen sarı-kırmızılılar 4 Haziran 2016'da yine Antalya'da oynanan unutulmaz final maçını seri penaltı atışlarıyla kazanarak Süper Lig'e yükseldi. Tam 5 sene Süper Lig'de mücadele edip geçen sezon küme düşen İzmir ekibi, yeniden Play-Off'a kalmayı başardı. Cuma günü saat 17.00'de Bodrumspor deplasmanına çıkacak Göztepe, tek eleme usulüne göre oynanacak maçı kazandığı takdirde yarı finalde Sakaryaspor-Eyüpspor galibiyle eşleşecek. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçlarını geçen takım, finalde lig 3'üncüsü Pendikspor'un rakibi olacak.