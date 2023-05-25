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Göztepe play-off ilk turunda yarın Bodrumspor'a konuk olacak

Göztepe play-off ilk turunda yarın Bodrumspor'a konuk olacak

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Göztepe, yarın Bodrumspor'a konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Göztepe, yarın Bodrumspor'a konuk olacak.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki Bodrumspor-Göztepe maçı saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı kazanacak takım Sakaryaspor-Eyüpspor müsabakasının galibiyle finale çıkmak için karşılaşacak.

Sarı kart cezalarının sıfırlandığı play-off etabı öncesinde İzmir temsilcisinde Marko Mihojevic ve Lukas Erhan Gottwalt'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk devresinde İzmir'de rakibine 1-0 yenilen Göztepe, sezonun ikinci yarısında konuk olduğu rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Sakaryaspor Spor Spor Haberler

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