Göztepe, orta saha transferleriyle kadrosunu güçlendirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transfer döneminde 3 orta saha oyuncusu kadrosuna katarak bu mevkide oynayabilecek oyuncusu sayısını 8'e çıkarmış oldu.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Şu ana kadar Mame Diouf ve Celil Yüksel gibi birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, son olarak da Fortuna Sittard'dan ayrılan Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı. Böylece İzmir ekibinde bu sezonki üçüncü orta saha transferi oldu. Daha önce Ahmed Ildız ve Celil Yüksel takviyelerini gerçekleştiren Göztepe'de, orta saha bölgesinde geçtiğimiz sezondan Yalçın Kayan, Romal Palmer, Aliou Traoré, Tuğbey Akgün ve İzzet Furkan Malak gibi önemli ve genç oyuncular bulunuyor. Durum böyle olunca orta saha mevkisinde oynayabilecek oyuncusu sayısı 8'e yükseldi. Teknik Direktör Kokovic ve yardımcılarının nasıl bir orta saha kurgusu yapacağı merakla bekleniyor. - İZMİR