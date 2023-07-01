Göztepe, Ogün Bayrak'ı transfer etti

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Göztepe, dış transferde üçüncü imzayı Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün Bayrak'a attırdı. Geçen sezon kiralık olarak Tuzlaspor'da görev alan 24 yaşındaki savunmacı, İzmir temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Keçiörengücü'nden bonservis bedeli ile transfer edilen ve son olarak Tuzlaspor forması giyen Ogün'ün Spor Toto 1'inci Lig kariyerinde 70 maç bulunuyor. Ogün Bayrak'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gürsel Aksel Stadı'nda ilk maçına çıktığında Göztepe'ye rakip olduğunu dile getiren Ogün, "Bu camianın nasıl bir parçası olabilirim diye hayal kurmuştum. Göztepe formasıyla bu camianın ve taraftarın önünde oynayacağım için çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. Şanlı Göztepe taraftarına selamlarımla" mesajı verdi. Göztepe daha önce dış transferde Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşa'dan gurbetçi stoper Tarkan Serbest'le resmi sözleşme imzaladığını duyurmuştu. İzmir ekibi Trabzonspor'dan Doğucan Haspolat ve Taha Altıkardeş ile Eyüpspor'dan Metehan Mimaroğlu'nun da transferlerini bitirmek üzere.

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayacak. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda 15 Temmuz'da İngiltere temsilcisi Southampton FC ile hazırlık maçı oynayacak sarı-kırmızılılar, 22 Temmuz'da İtalya'da kampa girecek. Göztepe, İtalya'nın Trentino-Alto Adige bölgesinde Ronzone ve Fondo kentleri arasında 2 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürecek. Kamp döneminde oynanacak hazırlık maçlarının programı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.