Göztepe'nin Yıldızı Anthony Dennis'in Değeri 5 Milyon Euro'ya Ulaştı
Göztepe'ye 2022 yılında katılan genç orta saha oyuncusu Anthony Dennis, değerini katlayarak 25 bin Euro'dan 5 milyon Euro'ya yükseltti. 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
SÜPER Lig'de pazar günü evinde RAMS Başakşehir'le karşı karşıya gelecek olan Göztepe'de orta saha oyuncusu Anthony Dennis değerine değer katıyor. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce sarı-kırmızılıların U19 takımının kadrosuna dahil olan ve Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma kazandırılan Nijeryalı oyuncu her sezon fiyatını kat kat artırdı. Göztepe'ye 2022 yılında gelen Dennis'in değeri 25 bin Euro'dan 5 milyon Euro'ya kadar yükseldi.
Verilere göre geçtiğimiz mart ayında 2 milyon Euro değer gören Dennis, haziran ayında 4 milyon Euro, eylülde ise 5 milyon Euro'yu gördü. Yaz döneminde birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezona da çok iyi bir başlangıç yaptı. Geride kalan 7 maçın tamamında forma giyen genç futbolcu 548 dakika süre alırken, 2 kez da ağları sarstı ve takımının en skorer oyuncusu oldu.