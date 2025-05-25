Göztepe'nin Yıldız Golcüsü Romulo'ya Anderlecht'ten 12 Milyon Euro Teklif

Göztepe'nin Yıldız Golcüsü Romulo'ya Anderlecht'ten 12 Milyon Euro Teklif
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Süper Lig ekibi Göztepe'nin 22 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Romulo için Belçika'nın Anderlecht kulübü devreye girdi. Anderlecht, Göztepe'ye 12 milyon Euro teklif etti.

SÜPER Lig'de son olarak evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de yıldız golcü Romulo'ya bir talip daha çıktı. Bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken 22 yaşındaki Brezilyalı golcü için Belçika temsilcisi Anderlecht de devreye girdi. Anderlecht yönetiminin Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile resmen temaslara başladığı bildirildi. Belçika kulübünün Göztepe'ye 12 milyon Euro teklif ettiği gelen haberler arasında yer aldı. Romulo için Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma ve Fransa'dan Monaco, sarı-kırmızılılarla görüşmelere devam ederken, şu ana kadar en ciddi teklifi Anderlecht'in yaptığı da belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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