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Göztepe'nin Yeteneği Antonny Dennis Avrupa Kulüplerinin Gözdesi

Göztepe'nin Yeteneği Antonny Dennis Avrupa Kulüplerinin Gözdesi
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Göztepe'nin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Antonny Dennis, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. U19 takımından A takıma geçiş yapan Dennis, Göztepe'nin Süper Lig'deki başarılı performansında önemli rol oynadı ve kulüplerin devre arasında transfer için temas başlayacağı bildiriliyor.

Onur ATIŞ / İZMİR,

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 19 Ekim Cumartesi günü Eyüpspor deplasmanına çıkacak Göztepe'nin orta saha oyuncusu Antonny Dennis, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. U19 takımına transfer edilen, geçen sezon devre arasında ise Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma dahil edilen 20 yaşındaki Nijeryalı çok kısa sürede kendini gösterdi. Önce 1'inci Lig'de 15 maça çıkıp 2 gol atan Dennis, Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

Süper Lig'de de Göztepe'nin oynadığı 7 maçın tamamında forma giyen genç futbolcu için Fransa'nın Toulouse ve Nice takımlarının yanı sıra Almanya'dan Freiburg ve Stuttgart'ın devreye girdiği bildirildi. Kulüplerin ara transfer döneminde Dennis için Göztepe ile resmi temaslara başlayacağı ifade edildi. Süper Lig'deki tüm karşılaşmalarda forma giyen Dennis maç başına en fazla top kapan oyuncu ünvanını da aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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