Üye Girişi
Haberler

Göztepe'nin yeni transferleri beğeni topladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin yeni transferleri, Fenerbahçe maçında gösterdikleri performansla beğeni topladı. İlk kez iç sahada forma giyen oyuncular, umut verdi.

Onur ATIŞ / İZMİR,

SÜPER Lig'in ilk iki haftasında deplasmanda Antalyaspor ve Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe ile berabere kalıp 2 puanı hanesine yazdıran Göztepe'de yeni transferlerin performansı beğeni topladı. Özellikle Fenerbahçe karşılaşmasında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına rağmen pes etmeyen ve yoğun baskı sonucu 2 gol atarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılarda iç sahada ilk kez forma giyen Koray Günter, Djalma Silva, Isaac Solet, Dismas Miroshi, Malcom Bokele ve Juan Silva gelecek adına umut verdi.

Daha önce Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarıyla Süper Lig'de boy gösteren tecrübeli stoper Koray Günter 68'inci dakikada Göztepe'yi Fenerbahçe karşısında umutlandıran golü kaydetti. Defansta da güven veren Koray başarılı bir 90 dakika çıkardı. Göz-Göz'ün son transferi Brezilyalı forvet Juan Silva ise ayağının tozuyla çıktığı ilk karşılaşmada asist yaptı. Maçtan bir gün önce Sau Paulo takımından İzmir'e getirilen Juan, 90+6'ncı dakikada Romulo'ya asist yaptı. Yine sahada 90 dakika kalan sol stoper Miroshi de güçlü fiziği ve hamleleriyle savunmada etkili oldu. Sol bek Djalma ile orta saha Solet, Fenerbahçe müsabakasında diri bir görüntü sergilerken, oyuna sonradan giren stoper Bokele de tam not almayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Futbol Spor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title