Göztepe'nin yeni transferi Mateusz Lis: 'Göztepe Süper Lig'de olmalı'

GÖZTEPE yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdürürken, İzmir ekibinin yeni transferi kaleci Mateusz Lis değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere ekibi Southampton'dan 1 yıllığına kiralanan Polonyalı eldiven, "Göztepe'nin yeri yüzde yüz Süper Lig olmalıdır. Bu kulüp Süper Lig'de olmalı, olmak da zorunda. Çünkü Göztepe harika taraftarı olan, iyi bir stadyuma sahip büyük bir kulüp. Burada daha iyi yerlere gelmek için her şeye sahibiz. İzmir'i zaten biliyorum. Şehir yaşamak için çok iyi. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum" dedi.Takımın her maçı kazanmasına yardımcı olmak istediğini dile getiren Lis, "Her topu durdurmak için her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Kulübün her geçen gün daha iyi olması için elimden gelen her şeyi ve en iyisini yapacağım. Bu sezon taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Onlara şunu söylemek isterim ki her maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ancak sezon boyunca bazı kötü anlar, bazı zor anlar olacağı kesin. Çünkü lig kolay değil ama onları mutlu etmek için her zaman yüzde yüzümüzü ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.