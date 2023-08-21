Göztepe'nin yeni transferi Billal Messaoudi, Ümraniyespor karşılaşmasında gösterdiği performansla dikkat çekti

Göztepe'nin Trendyol 1. Lig'deki maçında Ümraniyespor'a karşı oynayan Billal Messaoudi, oyuna girdiği son 20 dakikada gösterdiği performansla teknik heyet ve taraftarları mutlu etti. 25 yaşındaki oyuncu, birkaç pozisyona girdi ve bir topu direkten döndürdü.

Göztepe'nin yeni transferi Billal Messaoudi, Ümraniyespor karşılaşmasının son 20 dakikasında oyuna girerken, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı teknik heyeti ve taraftarı mutlu etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci hafta mücadelesinde Ümraniyespor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Takımın genel oyunu camiayı memnun etmezken, 70. dakikada Mame Diouf'un yerine oyuna giren Billal Messaoudi'nin gösterdiği performans başta sarı-kırmızılı teknik heyet olmak üzere taraftarları da mutlu etti. 25 yaşındaki oyuncu, oyuna dahil olduktan sonra birkaç pozisyona girerken, bir topu da direkten döndü.

İzmir ekibi, Cezayirli futbolcuyu KV Kortrijk'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamıştı. - İZMİR