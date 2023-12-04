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Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stoilov, çıktığı ilk 2 maçta galibiyet aldı

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Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılıların başında çıktığı ilk 2 maçında 2 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi bu süreçte rakip filelere 5 gol atarken kalesini ise gole kapatmayı başardı.

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılıların başında çıktığı ilk 2 maçında 2 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmedi. İzmir ekibi bu süreçte rakip filelere 5 gol atarken kalesini ise gole kapatmayı başardı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Stanimir Stoilov, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı ilk 2 maçında kusursuz bir performans sergiledi. Bulgar teknik adam Göztepe'nin başında çıktığı ilk maçında Tuzlaspor'u 2-0 yenerken, ikinci maçında ise Giresunspor'u 3-0'lık skorla geçmeyi başardı. Bu süreçte rakip filelere 5 gol atan Göztepe, kalesini ise gole kapatmayı başardı. 56 yaşındaki teknik adam iki maçlık bu performansı gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçını da yansıtıp 3'te 3 yapmayı hedeflediği öğrenildi.

Göz-Göz zirveye doğru

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u 3-0'lık net bir skorla geçen Göztepe, üst sıralar için mücadele verdiği rakiplerinin puan kaybetmesiyle altın değerinde bir 3 puan almış oldu. Sarı-kırmızılıların birebir rakiplerinden Kocaelispor, Ümraniyespor'a mağlup olurken; Bandırmaspor ise Tuzlaspor ile berabere kaldı. Durum böyle olunca 4. sıradaki 26 puanlı Göztepe, 3. sıradaki Bandırmaspor'la puanını eşitlerken, ikinci sıradaki Kocaelispor'la arasındaki puan farkını ise 3'e indirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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