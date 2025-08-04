Göztepe'nin Yeni Forveti Janderson, Performansıyla Beğeni Topladı

Göztepe'nin, Brezilya ekiplerinden Vitoria'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet Janderson de Carvalho Costa, antrenmanlardaki ve hazırlık maçlarındaki performansıyla hem teknik heyeti hem de taraftarı memnun etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Janderson sevinci yaşanıyor. Romulo'nun ayrılma ihtimaline karşı transfer edilen Brezilyalı golcü, sezon öncesinde gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başladı. Oynadığı iki hazırlık maçında rakip fileleri 3 kez havalandıran Janderson, hem teknik heyetten hem de taraftardan tam not aldı. Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren tek golü atan Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz günlerde oynanan Manisa FK karşısında da 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yeni sezonun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Göztepe'de, en önemli gol silahının 26 yaşındaki yeni transferinin olması bekleniyor.

Stoilov'un elini rahatlattı

Göztepe'nin yeni golcüsü Janderson, hücum hattındaki performansıyla Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un güvenini kazandı. Romulo'nun ayrılık ihtimali sarı-kırmızılı teknik heyeti tedirgin etse de Janderson'un ortaya koyduğu oyun ve skorer yapısı camiayı memnun etti. Romulo'nun ayrılması durumunda Göztepe'deki forvet ikilisinin Juan ve Janderson olması bekleniyor.

Öte yandan Romulo'nun da, Bundesliga ekibi Leipzig ile imza aşamasında olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Romulo transferinden 20 milyon Euro'nun üzerinde rekor bir bonservis bedeli elde etmesi bekleniyor. - İZMİR