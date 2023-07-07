Göztepe'nin yabancı transfer telaşı
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Göztepe, dış transferde yabancı oyuncu sayısını artırmak istiyor ancak statü gereği sadece 1 futbolcu transfer edebilecek. Kadrosunda 7 yabancı oyuncu bulunan Göztepe'nin, Diallo'nun gelmesiyle yabancı sayısı 8'e ulaşacak ve transfer yapabilmesi için oyuncu göndermesi gerekecek. Ayrıca Konyaspor'dan Mame Diouf'la ilgilenen Göztepe'nin, Tijanic'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve Loue'yle yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi.
Spor Toto 1'inci Lig'de dış transferde Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest, Altınordu'dan sol bek Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden sağ bek Ogün Bayrak ile Trabzonspor'dan defans Taha Altıkardeş'i kadrosuna dahil eden Göztepe'yi yabancı telaşı sardı. Kadrosunda 7 yabancı oyuncusu bulunan sarı-kırmızılılar, statü gereği sadece 1 futbolcu transfer edebilecek. Mamah, Ngalina, Traore, Loue, Palmer, Tijanic ve Kvasina'nın sözleşmelerinin bulunduğu Göz-Göz'ün 20 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Diallo'yla da anlaştığı kaydedildi.
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