Göztepe'nin yabancı transfer telaşı

Göztepe, dış transferde yabancı oyuncu sayısını artırmak istiyor ancak statü gereği sadece 1 futbolcu transfer edebilecek. Kadrosunda 7 yabancı oyuncu bulunan Göztepe'nin, Diallo'nun gelmesiyle yabancı sayısı 8'e ulaşacak ve transfer yapabilmesi için oyuncu göndermesi gerekecek. Ayrıca Konyaspor'dan Mame Diouf'la ilgilenen Göztepe'nin, Tijanic'e gelen teklifleri değerlendirdiği ve Loue'yle yola devam etmeyi düşünmediği belirtildi.