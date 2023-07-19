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Göztepe'nin transfer ettiği Mame Diouf ilk antrenmana çıktı

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Göztepe, Konyaspor'dan transfer ettiği 35 yaşındaki golcü Mame Diouf ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcuların neşeli ve mutlu tavırları dikkat çekti.

Göztepe'nin Konyaspor'dan transfer ettiği 35 yaşındaki golcü Mame Diouf, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Göztepe'nin Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Mame Diouf da takımla birlikte ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanda yer alan futbolcuların neşeli ve mutlu tavırları dikkat çekerken oynanılan oyunu kazanan takım da mutluluk pozu verdi. Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar ikinci bölümde ise taktiksel oyun yaparak antrenmanı tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor Trendyol Spor Haberler

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