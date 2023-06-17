Göztepe Yelken Tesisleri yıkıldı

URLA'nın Torosan Mahallesi'nde 2018 yılından beri faaliyet gösteren Göztepe Yelken Tesisleri geçtiğimiz aylarda alınan şok karar sonrası dün yıkıldı. Göztepe'nin Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin bitişiğinde yer alıp, yüzlerce çocuğun yelken öğrendiği spor tesisiyle ilgili yapılan şikayet sonrası Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Göz-Göz'ün yaptığı itirazların ardından geçen şubat ayında yıkım kararıyla ilgili olarak yürütmenin durdurulmasına karar verildiği tesisler, mahkeme süreci olumsuz sonuçlanınca dün yıkıldı.

Birçok milli sporcu yetiştiren, ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapan Göztepe'nin Urla'daki yelken tesislerinde tek katlı prefabrik ahşap yapılar iş makineleriyle yıkılırken, tesislerdeki kupalar ve madalyalar sokağa atıldı. Yapı kayıt belgesi İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen Torasan Mahallesi 3018 ada 2 parselde bulunan tesislerde temmuz ayında yapılacak 420 Yelken Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli yelkenciler de ortada kaldı. Tesisteki eşyalar yeni bir bina kurulana kadar futbol tesisinin içine geçici süreliğine taşındı.