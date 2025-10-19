Haberler

Göztepe'nin Teknik Direktörü Stoilov: 'Fırsatları Değerlendiremedik'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov, takımının ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendirememesinin maçı kaybetmelerinde etkili olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk yarıda buldukları önemli gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor'u galibiyetten dolayı tebrik etti. Bugün kaybetmeyi hak etmediklerini dile getiren Bulgar teknik adam, "İlk yarıda çok fazla fırsat yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Aynı zamanda rakibe de kalemizde tehlikeli bir fırsat vermedik." dedi.

Stoilov, maçın 60. dakikadan sonra duran toplarda bazı sıkıntılar yaşamaya başladıklarını belirterek, özellikle son dakikalarda da savunmada hatalar yaptıklarını dile getirdi.

Futbolcularının oyunun bu bölümünde yorulduğunu anlatan tecrübeli teknik adam, "Özellikle hücum oyuncularımız çok fazla yorulmuştu ve takım halinde savunma anlamında hatalar oluşmaya başladı." diye konuştu.

Değişiklik anlamında çok fazla opsiyonlarının olmadığını kaydeden Stoilov, "Böyle maçlarda, özellikle son 20 dakikada yapacağınız beş oyuncu değişikliğine baktığınızda, bu değişiklikler gerçekten maçın gidişatını etkileyebilir. Özellikle ön alanda, forvet oyuncularında yapacağınız değişikliklerle maçı kazanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Liverpool'a Anfield'da 10 yıl aradan sonra şok!

Cimbom'a yenilen Liverpool'un beli doğrulmadı! 10 yıl sonra şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.