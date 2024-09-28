Üye Girişi
Haberler

Göztepe’nin Teknik Direktörü Stoilov: 'Bir Puanı Bile Hak Etmedik'

Göztepe’nin Teknik Direktörü Stoilov: 'Bir Puanı Bile Hak Etmedik'
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Samsunspor'a 4-3 yenildikleri maç sonrası, takımlarının performansından memnun olmadığını ve galibiyeti hak edenin Samsunspor olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-3 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Bence biz bugün bir puanı bile hak etmemiştik." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, galibiyetinden ötürü Samsunspor'u tebrik etti.

Samsunspor'un maçı hak ettiğini ifade eden Stoilov, "Bugün onların bu maçı kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Biz kesinlikle bugün daha önceki maçlarda oynadığımız seviyede oynayamadık. Bu oyunu sahada sergileyemedik. Maç 3-1 olduğunda 4-1 de olabilirdi ama böyle olsa bile ben kesinlikle oynanan oyundan mutlu değildim. Bu bizim oyunumuz kesinlikle değildi ve iyi oynamazsanız sahada istediğiniz o yüksek performansı sergilemezsiniz. O zaman son dakika golü de olsa bu şekilde kaybediyorsunuz. Bence biz bugün bir puanı bile hak etmemiştik." ifadelerini kullandı.

Stoilov, önlerinde uzun bir yol olduğunu belirterek, "Biz çalışmaya devam edeceğiz. Genç bir takımız. ve her maç yüksek potansiyelimizi göstermek için elimizden gelen her şeyi vereceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor

Samsunspor Politika Futbol Spor

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor
Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay

Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen sakatlandı mı? SON DURUM! Osimhen sakat mı, sakatlık durumu nedir? Galatasaray Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Kasımpaşa golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });