Göztepe'nin Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisi devam ediyor - Haberler

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Göztepe'nin Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisi devam ediyor

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Göztepe'nin Süper Lig'deki en uzun mağlubiyet serisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Göztepe, üst üste 10. yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'de konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Göztepe, üst üste 10. yenilgisini aldı.

Ligde 10 maçlık mağlubiyet serisiyle puan kazanamadığı en uzun dönemini sürdüren Göztepe, Fenerbahçe yenilgisiyle 27 puanda kaldığı ligde 19. sırada bulunuyor. İzmir temsilcisi, gelecek haftaki sonuçlara göre lige veda edebilir.

Süper Lig'de bu sezon daha önce Altay 8, Çaykur Rizespor 7, Yukatel Kayserispor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 5 maç üst üste puan alamamıştı.

Gelecek hafta Gaziantep FK'ye konuk olacak Göztepe, ligi Çaykur Rizespor, VavaCars Fatih Karagümrük (D), Beşiktaş ve Adana Demirspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Göztepe, Spor, Haberler

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