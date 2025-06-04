Göztepe'nin Romulo İçin Tarihi Teklif

(İZMİR) - Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, takımın Brezilyalı oyuncusu Romulo için kulüp tarihinin en yüksek transfer teklifini aldıklarını bildirdi.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Özellikle Brezilyalı oyuncu Romulo'nun transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Mance, "Romulo için kulüp tarihimizin en yüksek transfer teklifini aldık. Rakam çift haneli seviyelere ulaştı. Ancak biz, belirlediğimiz bonservis bedelinin altında bir teklifi kabul etmeyeceğiz. Bu rakama ulaşılmadığı sürece Romulo bizimle kalmaya devam edecek" dedi.

"Kendisine bir yıl daha bizimle kalması için teklif sunduk"

Görevde oldukları üç yıl boyunca yaptıkları en isabetli transferin İsmail Köybaşı olduğunu vurgulayan Mance, şu ifadeleri kullandı:

"Takımın küme düştüğü, kulüpte moralin çok düşük olduğu bir dönemde İsmail Köybaşı gibi bir ismin bize katılması büyük anlam taşıyordu. Milli takımda yıllarca oynamış, son olarak Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamış, birçok Süper Lig kulübünden teklif almış bir oyuncunun Göztepe'yi tercih etmesi çok değerliydi. Parayı ve isimleri bir kenara bırakıp projemizi önceliklendirdi. Takıma büyük katkı sağladı, herkesin motivasyonunu yükseltti. Taraftarlarımız da onun kulübe ne kadar bağlı olduğunu görüyor. Kendisine bir yıl daha bizimle kalması için teklif sunduk."

"Transfer politikamızdan ödün vermeyeceğiz"

Transfer stratejilerinden de bahseden Mance, bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi:

"Transfer yaklaşımımız net. Yaz döneminde Romulo ya da Dennis gibi isimleri yüksek bedellerle satsak bile politikamız değişmeyecek. Göztepe'ye hizmet edecek, mücadele edecek, gelişmeye açık ve başarıya aç oyuncular transfer edeceğiz. Bizi başarıya götürecek yolun bu olduğunu düşünüyoruz. Kimse bizden 37 yaş üstü yıldız isimler beklemesin. Farklı bir vizyonumuz var. Taraftarlarımız belki transfer ettiğimiz isimleri başta tanımayabilir, ama bu oyuncular kısa sürede Avrupa'nın dikkatini çekecek yetenekler olacak. Taraftarımız bize güvenmeye devam etsin."