Göztepe'nin orta saha oyuncusu David Tijanic, takımının gol yükünü taşıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin orta saha oyuncusu David Tijanic, bu sezon 3 gol 1 asist yaparak sarı-kırmızılıların ligde attığı 7 golün 4'üne doğrudan katkı verdi.

Yeni sezon öncesinde kadrosuna takviyeler yaparak güçlendiren Göztepe'de David Tijanic sevinci yaşanıyor. Kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen yabancı oyuncusu olan David Tijanic, geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a kiralanmış fakat takımının küme düşmesiyle yeniden sarı-kırmızılı ekibe dönmüştü. Slovenyalı orta saha oyuncusu, bu sezon ilk 8 haftada gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Bandırmaspor (1) ve Boluspor'a (2) karşı gol kaydetme başarısı gösterirken Altay'la oynanan İzmir derbisinde de galibiyet golünün asistini yaptı. Böylece Tijanic, bu sezon ligde 7 gol atan Göztepe'nin 4 golüne doğrudan katkı vermiş oldu.

Öte yandan Tijanic, Göztepe formasıyla daha önceki sezonlarda toplam 33 maça çıkarken 6 da gol kaydetmişti. - İZMİR