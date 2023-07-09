Göztepe'nin orta saha oyuncusu David Tijanic'e Suudi Arabistan'dan talip var
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı orta saha oyuncusu David Tijanic'e Suudi Arabistan'dan Al Feiha ve Damak takımlarının talip olduğu ifade edildi.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı orta saha oyuncusu David Tijanic'e talipler çıktı. Kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen yabancı oyuncusu olan Sloven futbolcuya Suudi Arabistan'dan Al Feiha ve Damak takımlarının talip olduğu ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a giden ancak takımının küme düşmesiyle yeniden Göztepe'ye dönen Tijanic'e bir kez daha aynı ülke yolu görüldü.
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