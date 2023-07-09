Üye Girişi
Haberler
Göztepe'nin orta saha oyuncusu David Tijanic'e Suudi Arabistan'dan talip var

Göztepe'nin orta saha oyuncusu David Tijanic'e Suudi Arabistan'dan talip var

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı orta saha oyuncusu David Tijanic'e Suudi Arabistan'dan Al Feiha ve Damak takımlarının talip olduğu ifade edildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı orta saha oyuncusu David Tijanic'e talipler çıktı. Kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen yabancı oyuncusu olan Sloven futbolcuya Suudi Arabistan'dan Al Feiha ve Damak takımlarının talip olduğu ifade edildi. Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Adalah'a giden ancak takımının küme düşmesiyle yeniden Göztepe'ye dönen Tijanic'e bir kez daha aynı ülke yolu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Suudi Arabistan Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title