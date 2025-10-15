Haberler

Göztepe'nin Olaitan Performansıyla Değerini Katladı

Göztepe'nin Olaitan Performansıyla Değerini Katladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, 3 ayda piyasa değerini 500 bin Euro'dan 1 milyon 200 bin Euro'ya yükseltti. Sakatlığını atlatarak tekrar forma girmesi beklenen Olaitan, Benin Milli Takımı için de mücadele etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, geldiği günden itibaren değerini kat kat artırdı. Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Geldiği zaman maliyeti 500 bin Euro olarak gözüken Olaitan, 3 ayda değerini 1 milyon 200 bin euro seviyesine çıkardı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe'nin son 2 maçında görev alamayan orta saha oyuncusu tamamen iyileşti. Benin Milli Takımı'na davet edilen Olaitan, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler Grup D Grubu'nda Nijerya ile oynanan maçta görev aldı. 56'ncı dakikada oyuna dahil olan Olaitan'ın pazar günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında da görev yapacağı ifade edildi. Göztepe'de 6 karşılaşmaya çıkan 443 dakika süre alırken 1 kez ağları sarstı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri İsrail basınında: Bizi açıkça uyardı

Erdoğan'ın o sözleri İsrail'de manşetlerde: Bizi açıkça uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefon bağımlısı genç: Elimde olsa tuvalete de gitmem, yemek de yemem

3 yıldır evden çıkmıyor! Annesinin yetkililerden bir isteği var
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'in itirafları kan dondurdu

Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! 'Melek Yüzlü Katil'den vahim itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.