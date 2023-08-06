Göztepe'nin milli sörfçüsü Defne Simay Başdağ dünya şampiyonu oldu

GÖZTEPE'nin milli sörfçülerinden Defne Simay Başdağ, Türkiye'ye Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk getirdi. Fransa'nın Quiberon bölgesinde 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2023 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda milli kafilede yarışan 17 yaşındaki sporcu, U17 kızlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Defne Simay, 10 ülkeden 47 sporcunun yarıştığı Techno 293 U17 kızlar kategorisinde zirveye çıktı. Göztepe Yelken Şubesi'nin Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin karşısında yer alan yelken tesisleri, haziran ayında daha önce alınan yıkım kararıyla yıkılmış, sarı-kırmızılılar bu nedenle tesis sıkıntısı yaşamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor