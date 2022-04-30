Göztepe'nin konuğu Çaykur Rizespor
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 35. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 35. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Ligde 28 puanla 19. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği son 11 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.
Bu sezon teknik direktörler Ünal Karaman ve Nestor El Maestro'nun ardından Stjepan Tomas'la da yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip yarınki müsabakaya Serdar Sabuncu ve Birtan Güner yönetiminde çıkacak.
AA / Ali Korkmaz - Spor