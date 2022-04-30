Göztepe'nin konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Göztepe, 35. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Göztepe-Çaykur Rizespor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Ligde 28 puanla 19. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, galip gelemediği son 11 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.

Bu sezon teknik direktörler Ünal Karaman ve Nestor El Maestro'nun ardından Stjepan Tomas'la da yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip yarınki müsabakaya Serdar Sabuncu ve Birtan Güner yönetiminde çıkacak.