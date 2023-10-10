Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis penaltılarda başarılı performans sergiliyor

Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, son 3 maçta gol yemeden kalesini korurken, penaltılarda da başarılı bir performans sergiliyor. Lis, daha önce Süper Lig'de Altay formasıyla da başarılı bir performans göstermişti.

1'inci Lig'de son 3 maçını gol yemeden kazanan, 5 haftadır bileği bükülmeyen Göztepe'de Boluspor deplasmanında penaltı kurtarıp galibiyette büyük pay sahibi olan kaleci Mateusz Lis, beyaz noktadan rakiplere geçit vermiyor. Türkiye'de daha önce 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de Altay formasını da giyen Lis, o sezon rakiplerin kazandığı 9 penaltının 2'sini çıkardı. Lis o yıl yaptığı 128 kurtarışla en çok kurtarış yapan ikinci kaleci oldu. O sezon sonunda Göztepe'nin kardeş kulübü Southampton'a transfer olup bu yıl Göztepe'nin yolunu tutan Polonyalı file bekçisi, kalesinde güven verdi. Lis, 8 haftada yalnız 4 gol yerken son 3 haftadır ise kalesini gole kapattı.