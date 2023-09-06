Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis, güven veriyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin 26 yaşındaki Mateusz Lis, bu sezon çıktığı 4 maçın 2'sinde kalesini gole kapatarak, sarı-kırmızılı camiaya güven verdi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, ilk 4 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını pek memnun edemese de, yeni transferlerin takıma uyum sağlaması ve etkili performans göstermesi camiayı memnun etti. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu Altay'la oynanan İzmir derbisinde takıma yeni katılan oyuncuların mücadelesi beğenildi. Bu oyunculardan şu ana kadar en fazla öne çıkan performans ise Göztepe'nin hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic'in İngiltere sahibi olduğu Southampton'dan yaz döneminde kiralanan Polonyalı kaleci Mateusz Lis oldu. 26 yaşındaki file bekçisi, bu sezon oynanan 4 karşılaşmanın hepsinde 90 dakika forma giyerken, Ümraniyespor ve Altay müsabakalarında ise kalesini gole kapatmayı başardı. Lis, şu ana kadar kalesinde toplam 3 gol gördü. - İZMİR