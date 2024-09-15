Göztepe'nin Japon Futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'deki Japonlarla Buluştu
Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japon vatandaşlarıyla buluşarak, Gürsel Aksel Stadı'nı gezdirdi ve imza verdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Japon futbolcusu Kuryu Matsuki, İzmir'de yaşayan Japonlarla bir araya geldi.
İzmir'de yaşayan Japon vatandaşları, Gürsel Aksel Stadı'nı ve stattaki müzeyi gezdi.
Daha sonra Matsuki ile bir araya gelen ziyaretçiler, imza alıp fotoğraf çektirdikleri oyuncuya çiçek verdi.