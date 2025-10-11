Haberler

Göztepe'nin İstikrarlı Teknik Direktörü Stanimir Stoilov

Göztepe'nin İstikrarlı Teknik Direktörü Stanimir Stoilov
Trendyol Süper Lig'de namağlup bir performans sergileyen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, son iki yılın en istikrarlı hocalarından biri olarak dikkat çekiyor. Stoilov'un puan ortalaması, lige olan katkısını gösteriyor.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Göztepe'de Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, sergilediği performansla son iki yılın en istikrarlı teknik adamları arasında yer aldı.

Göreve geldiği günden bu yana sarı-kırmızılı ekibi sistemli bir şekilde geliştiren deneyimli çalıştırıcı, hem disiplinli futbol anlayışı hem de uzun vadeli planlamasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Trendyol Süper Lig'de teknik direktör değişikliklerinin sık yaşandığı bir dönemde, Stoilov görevini sürdüren nadir isimlerden biri olmayı başardı. Ligde görevine devam eden teknik adam sayısı oldukça azalırken, Stoilov; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Çaykur Rizespor'un başındaki İlhan Palut ile birlikte Süper Lig'in en istikrarlı üç teknik direktöründen biri konumunda bulunuyor.

Puan ortalaması olarak ikinci sırada

Görev süresi boyunca Okan Buruk 161 maçta 2.36 puan ortalamasıyla zirvede yer alırken, Stoilov 74 maçta 1.81 puan ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı. İlhan Palut ise 88 maçta 1.35 puan ortalamasıyla üçüncü sırada bulunuyor. Ancak görev süresi dikkate alındığında, Stoilov bu üçlü arasında üçüncü basamakta konumlanıyor.

Her sezon istikrarlı bir gelişim grafiği çizen Stanimir Stoilov, Göztepe'nin Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükseldiği dönemde de takımın başında yer aldı. - İZMİR

