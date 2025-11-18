Haberler

Göztepe'nin İstikrarı: Mateusz Lis ve Heliton Tam Puanla Oynadı

Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis ile savunma oyuncusu Heliton, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynanan 12 maçta da görev alarak bin 80'er dakika sahada kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, 22 puanla 5. sırada konumlanırken, iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi.

Göztepe'nin kalecisi Mateusz Lis ile savunma oyuncusu Heliton, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynanan 12 maçın tamamında görev alarak bin 80'er dakika sahada kaldı. İki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin istikrarıyla öne çıkan isimleri oldu.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 22 puanla 5. sırada yer alan Göztepe, sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 2025-2026 sezonu için Avrupa kupalarını hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyor. İç sahada mağlubiyet yüzü görmeyen İzmir ekibi, Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Birçok istatistikte üst sıralarda yer alan Göztepe'de bireysel performanslar da ön plana çıktı. Sarı-kırmızılıların kalecisi Mateusz Lis ile stoper Heliton, bu sezon takımın en istikrarlı futbolcuları oldu. Her iki oyuncu da 12 maçın tamamında sahaya çıkarken bin 80'er dakika süre alarak tek bir dakikayı bile kaçırmadı.

Göztepe'de istikrarlı performans sergileyen diğer isimler arasında Amin Cherni, Arda Okan Kurtulan ve Janderson da yer aldı. Bu üç futbolcu da sezonun geride kalan bölümünde tüm maçlara ilk 11'de başladı. Sol bek Cherni bin 55 dakika, Arda Okan bin 41 dakika, Janderson ise 941 dakika sahada kalarak takımın en çok süre alan oyuncuları arasında yer aldı. - İZMİR

