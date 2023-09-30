Göztepe'nin hücum oyuncusu Obinna Mamah istediği gibi başlayamadı

1'inci Lig'in 7'nci haftasında pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Adanaspor'u konuk edecek Göztepe'de hücum oyuncusu Obinna Mamah bu sezona istediği gibi başlayamadı. Geçen sezon oynanan maçlarda takımın gol yükünü çeken isimlerden biri olan Nijeryalı forvet, bu sene ise sadece 3 maçta görev alabildi. Sakatlığı nedeniyle 3 maçı kaçıran Mamah toplam 247 dakika süre aldı. Sakaryaspor, Ümraniyespor ve Manisa FK maçlarında görev yapan Mamah, bu karşılaşmalarda takımına skora katkısı yapamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor