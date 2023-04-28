Göztepe'nin gözü rakiplerde

Spor Toto 1'inci Lig'de son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlikle Play-Off hattına yerleşerek yarışın en iddialı takımlarından olan Göztepe, sahaya çıkmadan hükmen 3 puan alacağı haftada rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlikle Play-Off hattına yerleşerek yarışın en iddialı takımlarından olan Göztepe, sahaya çıkmadan hükmen 3 puan alacağı haftada rakiplerinin sonuçlarını bekleyecek. Bu hafta 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketi sonrasında ligden çekilen Adanaspor'la oynaması gereken karşılaşmadan hükmen 3 puanı hanesine yazdırarak 57 puana ulaşacak Göz-Göz, birbirinden zorlu sınavlara çıkacak rakiplerinin sonuçlarını takip edecek.

Play-Off hattındaki yeri garanti olan İzmir temsilcisine özellikle Gençlerbirliği-Bodrumspor, Ankara Keçiörengücü-Manisa FK, Pendikspor-Çaykur Rizespor, Altınordu-Bandırmaspor, Erzurumspor FK-Sakaryaspor maçlarının sonuçlarına göre finalleri büyük oranda garantileyip, ilk 3 sırayla farkı eritme şansı doğacak. Göztepe, rakipleri birbirleriyle oynarken, hafta sonuna ligde 3 puan alması garanti tek takım olarak girecek.

KAPTAN YASİN'İN HASRETİ BİTTİ

Göztepe'de attığı 8 golle halen takımın en skorer ismi olan kaptan Yasin Öztekin'in 10 maçlık forma hasreti Altay derbisinde bitti. 5 Şubat'taki Gençlerbirliği deplasmanında ayak bileğinden sakatlanıp 2.5 aydır forma giyemeyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu derbiyle sahalara döndü. 10 maçtır süre alamayan Yasin, derbide 88'inci dakikada oyuna girerek formasına kavuştu. Yasin, ligin kalan 3 maçında ve Play-Off'ta Göz-Göz'ün önemli kozlarından olacak.