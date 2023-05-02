Göztepe'nin gözü finalde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, puanını 57'ye çıkartıp beşinci sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılılar, ligi üçüncü sırada bitirip play-off finaline kalmak istiyor.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'de son haftalarda gösterdiği performansla çıkışa geçti. İzmir temsilcisi, bu sezon topladığı 57 puanla ligde beşinci sıraya kadar yükselirken, son 10 maçta da 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor, Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor ve Adanaspor (hükmen) müsabakalarını kayıpsız geçerken, Boluspor, Pendikspor ve Altay'la ise berabere kaldı.

Hedef üçüncü olmak

Spor Toto 1. Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayıp doğrudan Süper Lig'e yükselen Samsunspor'dan sonra bir diğer doğrudan üst lige çıkacak takım ise ligi ikinci sırada bitiren ekip olacak. Mevcut puan durumunda ligin bitimine 3 maç kala Göztepe'nin ikinci olma şansı zor görünürken, sarı-kırmızılılar da hedef olarak üçüncü sırayı belirledi. İzmir temsilcisinin üçüncü sırada bulunan Pendikspor'la arasında 4 puanlık bir fark var. Sarı-kırmızılı ekip, son üç karşılaşmasında hata yapmayıp sezonu üçüncü basamakta tamamlamak istiyor.

Öte yandan yeni kuralla birlikte Spor Toto 1. Lig'i üçüncü sırada bitiren takım, play-off oynamayıp doğrudan üst lig için play-off'tan gelecek takımla tek maç üzerinden final oynayacak. - İZMİR