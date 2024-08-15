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Göztepe'nin genç yıldızı Dennis, Fenerbahçe maçında da forma giyecek

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Göztepe'nin genç oyuncusu Anthony Junior Dennis, Fenerbahçe maçında da forma giymeye devam edecek. Dennis, geçen sezon büyük başarılar elde etmiş ve sözleşmesi uzatılmıştı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

İZMİR temsilcisi Göztepe'nin Sport Republic futbol şubesini devraldıktan sonra 2022 yazında 18 yaşındayken Nijerya'dan keşfedip altyapıya aldığı ön libero Anthony Junior Dennis, geçen sezon giydiği formayı bir daha çıkarmadı. Geçen sezon A takımda forma giymeye başladıktan sonra şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Dennis, Süper Lig'de de formayı bırakmadı. Sport Republic'in Nijerya'da HB Academy Abuja'de keşfedip sarı-kırmızıların U19 takımına aldığı Dennis, 1.5 sezon altyapıda görev yaptıktan sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov döneminde bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Geçen sezon 1'inci Lig'de ikinci yarıdaki Çorum FK sınavında ilk kez profesyonel maça çıkan futbolcu oynamaya başlar başlamaz A takımın değişilmezi oldu. Stanimir Stoilov, ligin ikinci yarısında sürekli 11'de oynattığı Dennis'ten Süper Lig'e çıktıktan sonra da vazgeçmedi. Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor deplasmanına ilk 11'de çıkan Dennis, bu hafta Fenerbahçe önünde de sahada olacak. Göztepe, birçok kulübün radarındaki 20 yaşındaki oyuncunun 2025'te bitecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı.

BİLETLER KAPIŞILDI

Süper Lig'e 2 yıl sonra döndüğü sezon öncesi iç saha biletlerinin büyük çoğunluğunu kombine olarak satan Göztepe'de cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçı için piyasaya sürülen az sayıda bilet de satışa çıkar çıkmaz tükendi. Sezon öncesi Gürsel Aksel Stadı'nda 16 binin üzerinde kombine satan sarı-kırmızılılarda 800 TL ile 3750 TL arasında değişen rakamlarla çıkarılan 500 adet bilet saniyeler içinde bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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