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Göztepe'nin Genç Stoperi Taha Altıkardeş Parlıyor

Göztepe'nin Genç Stoperi Taha Altıkardeş Parlıyor
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Göztepe'nin 21 yaşındaki genç stoperi Taha Altıkardeş, defansta yaşanan sakatlıklardan dolayı ilk 11'deki yerini sağlamlaştırarak büyük bir performans sergiliyor. Avrupa'nın dikkatini çeken Taha, U21 Milli Takımımız ile de başarılı bir maç çıkardı.

SÜPER Lig'de milli maç arasına 12 puanla 6'ncı sırada giren Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş 4'üncü haftada ilk 11'de çıktığı Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmasından bu yana formayı bırakmadı. İlk 3 haftada oynanan Antalyaspor (D), Fenerbahçe ve Alanyaspor (D) müsabakalarına yedek başlayan 21 yaşındaki savunmacı, defansta yaşanan sakatlıklardan dolayı tekrar ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.

Bodrum FK sınavından sonra oynanan Kayserispor, Samsunspor ve Sivasspor maçlarında da 90'ar dakika görev yapan Taha 1 de gol attı. Geçen sezondan bu yana Göztepe'de gösterdiği performansla Avrupa'daki takımların da dikkatini çeken Taha Altıkardeş, U21 Milli Takımımızın, Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu'nda oynadığı Letonya müsabakasında kendine ilk 11'de yer buldu. Ay-yıldızlı ekibimizin 3-0 kazandığı maçta Taha 90 dakika sahada kalarak başarılı bir performans ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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