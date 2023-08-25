Göztepe'nin genç futbolcusu Uğur Kaan Yıldız, Ümraniyespor'a kiralandı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe'nin genç futbolcusu Uğur Kaan Yıldız, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı. Geçen sezon Fenerbahçe'den transfer edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusu, toplamda 13 lig ve 2 kupa maçında forma giydi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç futbolcularından Uğur Kaan Yıldız, kiralık olarak Ümraniyespor'da forma giyecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Uğur Kaan Yıldız'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Başarılar Uğur Kaan." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezon Fenerbahçe'den transfer edilen 21 yaşındaki savunma oyuncusu, toplamda 13 lig ve 2 kupa maçında yer aldı.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor