Göztepe'nin Galatasaray ile Zorlu Maç Öncesi Tarihi İstatistikleri

Göztepe, Süper Lig'de pazar günü deplasmanda namağlup lider Galatasaray ile karşılaşacak. İki takım arasındaki son 20 maçta Göztepe sadece 2 galibiyet elde edebilirken, 18 kez sahadan mağlup ayrıldı.

SÜPER Lig'de pazar günü deplasmanda namağlup lider Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, rakibi ile oynadığı son 20 maçın sadece 2'sini kazanırken, 18 kez sahadan yenik ayrıldı. Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda kolay kolay puan alamayan İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi bu periyotta renktaşını 2001-2002 ve 2019-2020 sezonlarında mağlup edebildi. İki galibiyetini de İzmir'de alan Göztepe, İstanbul'da ise rakibine hiç üstünlük sağlayamadı.

Göztepe, Galatasaray'ı 2001-2002'de İzmir Atatürk Stadı'nda 2-0, 2019-2020'de ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 2-1 yenebildi. Bu süreçte rakibiyle berabere dahi kalamayan Göztepe, İstanbul'da son galibiyetini 1972-1973 sezonunda 1-0'lık skorla elde edebildi. Göztepe son 20 maçta Galatasaray ağlarına 14 gol gönderirken, Galatasaray ise 44 kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Süper Lig'de oynanan iki maçta Göztepe Rams Park'ta 2-1, Gürsel Aksel Stadı'nda ise 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
