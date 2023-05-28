Göztepe'nin forvetleri sezon boyunca etkisiz kaldı

SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off çeyrek finalinde deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme hayallerine veda eden ve büyük üzüntü yaşayan Göztepe'nin forvetleri bu sezon etkisiz kaldı. Sarı-kırmızılıların gol yükünü çekmesi için kadroya dahi edilen Marko Kvasina, Junior Loue, Ali Akman, Ajdin Hasic ve Hüsamettin Yener toplam 5 gol kaydetti. Avusturyalı golcü Kvasina attığı 2 golle bu 5 oyuncu arasında en skorer oyuncu oldu.

Avusturyalı forvet, Play-Off dahil 29 maça çıktı. Toplam 2029 dakika sahada kalan Kvasina ligde 5-0 kazanılan Denizlispor ve 1-0 galip gelinen Eyüpspor müsabakalarında fileleri sarstı. Devre arasında İsveç'in Hammarby takımından gelen Loue'nin ise varlığı ile yokluğu bir oldu. Fildişi Sahilli futbolcu, 5 müsabakada sadece 119 dakika görev alıp 1 defa gol sevinci yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'tan büyük umutlarla gelen Boşnak Hasic de bekleneni veremedi.

Camianın önemli işler beklediği Ali Akman, 14 maçta 475 dakika süre aldı. Ancak bir türlü gol orucunu bozamayan Ali Akman, son haftalara doğru formayı da unuttu. Sürekli yedek bekleyen Ali, oyuna sonradan dahi giremedi. Göztepe'de kanatlarda görev yapan Yasin Öztekin, Obinna Mamah ve Michee Ngalina ise takımın gol yükünü çeken oyuncuların başında geldi. Göztepe orta saha ve defans oyuncularında da ciddi gol katkısı aldı.