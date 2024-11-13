Üye Girişi
Haberler

Göztepe'nin Deplasman Zorluğu: Beşiktaş ve Başakşehir Maçları

Göztepe'nin Deplasman Zorluğu: Beşiktaş ve Başakşehir Maçları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, milli aranın ardından Beşiktaş ve Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 12 haftada 18 puan toplayan İzmir ekibi, taraftarının önünde başarılı bir performans sergilerken, deplasmanda galibiyet alamadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, takımının ilk dış saha galibiyetini elde etmek için antrenmanlarda yoğun çalışıyor.

Göztepe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de arka arkaya Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını deplasmanda oynayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ligdeki 12 haftalık süreçte 18 puan toplayarak milli araya 6. sırada girmeyi başardı. Avrupa potasını yakından takip eden İzmir ekibi, 4. sıradaki Eyüpspor'un 4 puan gerisinde yer alıyor. 2024-25 dönemini iyi bir yerde tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, şu ana kadar oynadığı iç ve dış saha maçlarında çok farklı bir görüntü çizerek iki farklı performansa imza attı. İzmir ekibi, taraftarının önünde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberliğe imza atarak yenilgi yüzü görmezken, deplasmanda oynadığı 5 müsabakada ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını mutlu edemeyen Göztepe, milli aranın ardından oynayacağı iki maçı da dış sahada oynayacak. İzmir ekibi, ilk olarak 24 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a ve ardından 30 Kasım Cumartesi günü Başakşehir'e konuk olacak. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ve öğrencileri, milli arayı değerlendirerek ilk dış saha galibiyetini elde etmek adına antrenmanlarda yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı

 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret için o da rakam verdi

 Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı

Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 13 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? 2025 YKS NE ZAMAN? YKS tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi! OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi! Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.