Göztepe'nin Deplasman Zorluğu: Beşiktaş ve Başakşehir Maçları

Göztepe, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de arka arkaya Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını deplasmanda oynayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ligdeki 12 haftalık süreçte 18 puan toplayarak milli araya 6. sırada girmeyi başardı. Avrupa potasını yakından takip eden İzmir ekibi, 4. sıradaki Eyüpspor'un 4 puan gerisinde yer alıyor. 2024-25 dönemini iyi bir yerde tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, şu ana kadar oynadığı iç ve dış saha maçlarında çok farklı bir görüntü çizerek iki farklı performansa imza attı. İzmir ekibi, taraftarının önünde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberliğe imza atarak yenilgi yüzü görmezken, deplasmanda oynadığı 5 müsabakada ise henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını mutlu edemeyen Göztepe, milli aranın ardından oynayacağı iki maçı da dış sahada oynayacak. İzmir ekibi, ilk olarak 24 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a ve ardından 30 Kasım Cumartesi günü Başakşehir'e konuk olacak. Teknik Direktör Stanimir Stoilov ve öğrencileri, milli arayı değerlendirerek ilk dış saha galibiyetini elde etmek adına antrenmanlarda yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. - İZMİR