Göztepe'nin Basketbol Hikayesi 'Kül ve Ateş' Belgeseliyle İzleyiciyle Buluşuyor

Göztepe'nin Basketbol Hikayesi 'Kül ve Ateş' Belgeseliyle İzleyiciyle Buluşuyor
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Göztepe'nin basketbol branşının yeniden doğuşunu ve 2'nci Lig'deki şampiyonluk hikayesini konu alan 'Kül ve Ateş' belgeselinin ilk gösterimi yarın İzmir'de yapılacak.

BASKETBOLDA geçen sezon 20 yıl sonra potalara dönüp ilk senesinde Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Göztepe'nin hikayesi belgesel oldu. Kulübün kuruluşunun 100'üncü yılında basketbol branşının küllerinden doğuşunu anlatan, 'Kül ve Ateş' isimli belgesel yarın gösterime girecek. 14 Haziran'da kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak Göztepe ilk kıvılcımı basketbol takımının belgeseliyle yakacak. Basketbol şubesinin yeniden kuruluşunu ve şampiyonluk yolculuğunu anlatan belgeselin ilk gösterimi yarın saat 19.25'te İzmir İstinyeArt Performans Arena'da yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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