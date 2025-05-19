Göztepe'nin Avrupa Hayalleri Suya Düştü: Çaykur Rizespor'a 6-3 Yenildi

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 6-3 gibi farklı skorla yenilen Göztepe, hem Avrupa şansını tamamen tüketti hem de 3 yıl sonra kalesini düşürdü. Rize deplasmanında 2 kez geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalamayı başaran ancak ikinci yarıda kalesinde üst üste goller görüp sahadan farklı mağlup ayrılan Göztepe, 54 puanla 5'inci olan Başakşehir'in bitime 2 maç kala 7 puan gerisine düşerek bu sezon Avrupa hayallerine resmen veda etti. Göztepe, 3 yıl sonra da ilk kez kalesinde 5'ten fazla gol gördü. Son olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de küme düştüğü sezon Çaykur Rizespor'a evinde 7-1 yenilen Göztepe son hafta da Adana Demirspor deplasmanından 7-0 yenik ayrılmıştı.

Teknik direktör Stanimir Stoliov kalelerinde çok fazla kontratak gördüklerini dile getirdi. Çaykur Rizespor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Bulgar çalıştırıcı, "Öncelikle Çaykur Rizespor'u tebrik ederim. Aslında baktığınızda maça çok iyi başladık. İlk yarı ve ikinci yarı maça iyi başladık. Oyun anlamında iyiydik ama çok fazla kalemizde kontratak gördük ve rakibin gerçekleştirdiği kontratakları maalesef durduramadık. İlk yarı aynı zamanda fırsatlar yakaladık fakat bunları değerlendiremedik. Tabii ki 6 gol kalenizde görürseniz o zaman 3 gol atsanız bile bu yeterli olmuyor" ifadelerini kullandı.

Göztepe kalan 2 maçta ligde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Göz-Göz, cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.