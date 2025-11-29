Göztepe'nin Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise orta şut çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, bugün Antalya'ya giderek kampa girecek.

İzmir temsilcisi, yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 17.00'da Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacak.