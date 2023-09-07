Göztepe'nin altyapısından yetişen Yalçın Kayan, tüm maçlarda ilk 11 başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan, bu sezon tüm maçlara ilk 11 başlayıp, 90'ar dakika forma giyme başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon da önemli bir performans sergileyen Kayan, bu sezon henüz gol veya asist katkısı vermedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapı patentli oyuncusu Yalçın Kayan, bu sezon tüm maçlara ilk 11 başlayıp, 90'ar dakika forma giyme başarısı gösterdi.

Göztepe'nin altyapısından yetişen Yalçın Kayan, son dönemlerde gösterdiği performanslarla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızlı ekibin başarısında önemli pay sahibi olan Yalçın, ligde 34 maça çıkarken, 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Başarılı orta saha, söz konusu maçların 33'üne ilk 11 çıkma başarısı göstererek, bu alanda takımın zirvesinde yer alan futbolculardan biri oldu.

Yanındakiler değişti, Yalçın değişmedi

Altyapı patentli olan Yalçın Kayan, bu sezon Göztepe formasıyla 4 maçta da 90'ar dakika forma giydi. 24 yaşındaki oyuncunun yanında Palmer, Celil, Tijanic ve Traore de Teknik Direktör Kokovic'in oyun sistemine göre değişkenlik göstererek forma şansı buldu. Kayan, bu sezon henüz gol veya asist katkısı ise veremedi. - İZMİR