Göztepe'nin alt yapısından yetişen Yalçın Kayan, kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor

Göztepe'nin alt yapısından yetişen Yalçın Kayan, bu sezon attığı 3 golle profesyonel futbol kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin altyapısından yetişen Yalçın Kayan, gösterdiği performansla dikkat çekti. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 18 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, bin 482 dakikayla da kaleci Mateusz Lis'den (bin 530) sonra takımın en istikrarlı oyuncusu olmayı başardı. Bunun yanında bu sezon ligde oynadığı 17 maçta skorer kimliğini de ön plana çıkaran orta saha oyuncusu, Tuzlaspor (2) ve Eyüpspor (1) maçlarında toplam 3 gole imza atarak şimdiden kariyerinin en golcü sezonuna imza attı. Yükselişe geçen Yalçın Kayan'ı birçok Süper Lig kulübünün de yakından takip ettiği öğrenildi.

Öte yandan Yalçın Kayan, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 36 maça çıkarken, toplam 2 gol, 1 asistlik katkı vermişti. - İZMİR