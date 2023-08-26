Göztepe, Ngalina'yı Norveç temsilcisi Haugesund'a kiraladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kongolu futbolcu Michee Ngalina'nın Haugesund'a kiralandığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kongolu futbolcu Michee Ngalina'nın Haugesund'a kiralandığını açıkladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Michee Ngalina'nın sezon sonuna kadar Norveç ekiplerinden Haugesund'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Başarılar Ngalina." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor