Göztepe, Nazilli Belediyespor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'e verilen arayı değerlendirerek Nazilli Belediyespor'la hazırlık maçına çıkan Göztepe, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların ilk golünü Mame Diouf atarken, ikinci golü ise takıma yeni katılan Ramon Pascal Lundqvist kaydetti.

Trendyol 1. Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Göztepe, devre arasını 32 puanla üçüncü sırada tamamladı. Lige verilen arayı iyi değerlendirerek yoğun bir antrenman programı gerçekleştiren Göztepe, Stanimir Stoilov'un isteğiyle TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Beledyespor'la hazırlık maçına çıktı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede rakibini 2-0 mağlup etti. Göztepe'de ilk golünü sezonun ilk devresinde bir türlü beklentileri karşılayamayan Mame Diouf atarken, ikinci golü ise takıma yeni katılan Ramon Pascal Lundqvist kaydetti.

Ali Dere, Sarıyer yolunda

Dış transfer hareketli günler geçiren ve ilk olarak Norveç'in Sarpsborg takımından İsveçli 10 numara Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna katan Göztepe'nin, yaz döneminde Altınordu'dan transfer ettiği Ali Dere ile yollarını ayırdığı öğrenildi.

Öte yandan 31 yaşındaki sol bek oyuncusunun, kısa bir süre içerisinde TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Sarıyer'e transfer olması bekleniyor. - İZMİR