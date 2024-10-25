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Göztepe, Namağlup Trabzonspor ile Karşılaşacak

Göztepe, Namağlup Trabzonspor ile Karşılaşacak
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Süper Lig'de Göztepe, yarın sahasında namağlup Trabzonspor'u ağırlayacak. Geçen hafta Eyüpspor'a kaybeden Göz-Göz, evinde taraftar desteğiyle galibiyet arayacak. Trabzonspor ise bu sezon henüz mağlup olmadı.

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'a tek golle kaybeden Göztepe, 10'uncu hafta maçında yarın sahasında namağlup Trabzonspor'la karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Cihan Aydın görev yapacak. Ev sahibi Göz-Göz'de tedavileri devam eden stoper Miroshi ile golcü Kubilay forma giyemeyecek. Göztepe'de çarşamba günü 500 ile 3250 TL arası satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi. Özellikle Gürsel Aksel Stadı'nda gösterdiği performansla taraftarını sevindiren Göztepe, evindeki son yenilgisini 4 Kasım 2023 tarihinde 1'inci Lig'de Kocaelispor'a karşı aldı. O tarihten sonra evindeki hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Göztepe, saha ve seyirci avantajını çok iyi kullandı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor da bu sezon Süper Lig'de hiç maç kaybetmedi. 8 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer 2 galibiyet ve 6 beraberlik alarak Göztepe gibi 12 puan topladı. İki takım arasında oynanan son 5 resmi maçta Göztepe, hiç galip gelemedi. Bu karşılaşmaların 4'ünü Trabzonspor kazanırken, 1 müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov taraftarın desteği ile Gürsel Aksel Stadı'nda bir galibiyet daha alacaklarına inandığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Eyüpspor 3-sayfa Futbol Spor

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